Два человека пострадали в результате обрушения плит перекрытия здания гаражей в Киеве

В среду утром в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве поступило сообщение о том, что в одноэтажном здании гаражей во время строительных работ произошел обвал строительных конструкций, в результате которого пострадало два человека.

"По информации стало известно, что произошло обрушение 8 плит перекрытия, под завалами есть люди. Двух женщин достали из-под завалов и передали работникам медицинской службы. К сожалению, в карете скорой медицинской помощи одна женщина умерла", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в среду.

Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранительные органы.