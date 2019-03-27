"Укрпошта" запустила профильную доставку товаров для интернет-аукциона Violity в 230 стран мира

АО "Укрпошта" совместно с крупнейшим в Украине и СНГ интернет-аукционом для коллекционеров Violity запустила доставку товаров в 230 стран и территорий мира, говорится на сайте украинского национального почтового оператора.

"Для удобства сопроводительные бланки для отправки посылок экспортеры могут сразу же создать в "личном кабинете" на сайте интернет-аукциона и без очереди отправить из любого отделения "Укрпошты" с распечатанными сопроводительными документами", - отмечается в сообщении.

Vioility - онлайн-аукцион антиквариата и предметов коллекционирования. В 2017 году интернет-аукционом воспользовались более 1 млн пользователей. За все время существования на Violity было создано более 100 млн лотов.

Как сообщалось, "Укрпошта" планирует в 2019 году увеличить количество доставок посылок на 27,3% по сравнению с прошлым годом - до 28 млн штук.