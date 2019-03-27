События

12:52 27.03.2019

Все избирательные участки проверены на безопасность, МВД готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента Украины

1 мин читать
Все избирательные участки проверены на безопасность, МВД готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента Украины

Все избирательные участки проверены на предмет безопасности, Министерство внутренних дел Украины готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента, подчеркивают в МВД.

На брифинге в среду в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко отметил, что МВД перешло на круглосуточный режим работы. "Мы минимизировали угрозы... Мы подготовились к выборам... На сегодняшний день можно сказать, что мы готовы к выполнению тех задач, которые перед нами ставит общество", - сказал он.

"Мы готовы к любым нестандартным ситуациям на местах", - заверил советник министра.

По словам И.Стойко, полностью подготовлены взрывотехнические службы, которые будут находится в непосредственной близости от участков. "ГСЧС работает в усиленном режиме, сейчас все участки проверены на фактор безопасности, имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинкам, проверены запасные выходы", - рассказал он.

Теги: #стойко #безопасность #украина #мвд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:11 27.03.2019
Окружной админсуд Киева отменил запрет СБУ на въезд в Украину российскому актеру Добронравову

Окружной админсуд Киева отменил запрет СБУ на въезд в Украину российскому актеру Добронравову

14:08 27.03.2019
Встречавшиеся с Зеленским дипломаты не выражали никаких опасений и получили ответы на все свои вопросы – руководитель штаба

Встречавшиеся с Зеленским дипломаты не выражали никаких опасений и получили ответы на все свои вопросы – руководитель штаба

14:06 27.03.2019
Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко - "Социс"

Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко - "Социс"

13:59 27.03.2019
Два человека пострадали в результате обрушения плит перекрытия здания гаражей в Киеве

Два человека пострадали в результате обрушения плит перекрытия здания гаражей в Киеве

13:54 27.03.2019
Российские наблюдатели официально не пересекали украинскую границу – глава Госпогранслужбы

Российские наблюдатели официально не пересекали украинскую границу – глава Госпогранслужбы

13:43 27.03.2019
В Украине на срочную службу в апреле-июне 2019 года призовут более 18 тыс. человек

В Украине на срочную службу в апреле-июне 2019 года призовут более 18 тыс. человек

13:42 27.03.2019
Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко - "Социс"

Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко - "Социс"

13:37 27.03.2019
Команда Зеленского готовит максимально оперативный параллельный подсчет голосов с использованием современных технологий

Команда Зеленского готовит максимально оперативный параллельный подсчет голосов с использованием современных технологий

13:35 27.03.2019
Команда Зеленского готовит максимально оперативный параллельный подсчет голосов с использованием современных технологий

Команда Зеленского готовит максимально оперативный параллельный подсчет голосов с использованием современных технологий

13:26 27.03.2019
Кабмин одобрил направление $80 тыс. на добровольные взносы в международные организации

Кабмин одобрил направление $80 тыс. на добровольные взносы в международные организации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Нацполицию пока не поступало информации о возможных конкретных угрозах на выборах

Около 10 человек задержаны в ходе обысков у крымских татар в оккупированном Симферополе

НАПК направило в НАБУ вывод о декларировании недостоверной информации главой Госрезерва В.Мосийчуком

РФ может столкнуться с новыми санкциями США из-за расследования Мюллера

Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе до 23 раз за сутки, один военный ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

"Укрпошта" запустила профильную доставку товаров для интернет-аукциона Violity в 230 стран мира

"Киевcтар" включил 4G-связь еще в 259 населенных пунктах

Россия, Австралия и Нидерланды ведут консультации по делу о гибели рейса MH17 на Донбассе в 2014 г.

В Нацполицию пока не поступало информации о возможных конкретных угрозах на выборах

Около 10 человек задержаны в ходе обысков у крымских татар в оккупированном Симферополе

НАПК направило в НАБУ вывод о декларировании недостоверной информации главой Госрезерва В.Мосийчуком

Индия успешно испытала противоспутниковую ракету

РФ может столкнуться с новыми санкциями США из-за расследования Мюллера

Киеве днем ожидается мокрый снег

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА