Все избирательные участки проверены на безопасность, МВД готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента Украины

Все избирательные участки проверены на предмет безопасности, Министерство внутренних дел Украины готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента, подчеркивают в МВД.

На брифинге в среду в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко отметил, что МВД перешло на круглосуточный режим работы. "Мы минимизировали угрозы... Мы подготовились к выборам... На сегодняшний день можно сказать, что мы готовы к выполнению тех задач, которые перед нами ставит общество", - сказал он.

"Мы готовы к любым нестандартным ситуациям на местах", - заверил советник министра.

По словам И.Стойко, полностью подготовлены взрывотехнические службы, которые будут находится в непосредственной близости от участков. "ГСЧС работает в усиленном режиме, сейчас все участки проверены на фактор безопасности, имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинкам, проверены запасные выходы", - рассказал он.