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10:38 27.03.2019

НАПК направило в НАБУ вывод о декларировании недостоверной информации главой Госрезерва В.Мосийчуком

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НАПК направило в НАБУ вывод о декларировании недостоверной информации главой Госрезерва В.Мосийчуком

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) при проверке декларации главы Государственного агентства резерва Украины (Госрезерва) Вадима Мосийчука выявило незадекларированные обязательства перед банком на более 1 млн грн.

Как сообщается в среду на сайте НАПК, установлено, что В.Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составила более 1 млн грн.

"О выявленных правонарушениях Национальное агентство проинформировало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), направив обоснованный вывод", - сказано в сообщении.

Теги: #набу #мосийчук #декларация #украина #напк
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