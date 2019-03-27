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08:39 27.03.2019

В пяти районах Киева будут организованы пункты проката инвентаря для водных видов спорта

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В пяти районах Киева будут организованы пункты проката инвентаря для водных видов спорта

В Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах Киева создадут сеть станций проката каяков, каноэ и другого снаряжения для водных видов спорта, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии в Фейсбук во вторник, победитель инвестиционного конкурса утвержден распоряжением №509 КГГА.

По информации департамента экономики и инвестиций, станции проката обустроят по следующим девяти адресам: Днепровская набережная в Днепровском районе; Долобецкий остров в Днепровском районе; ул.Генерала Ватутина в Деснянском районе; ул.Коллекторная, у озера Тягле в Дарницком районе; ул.55-я Садовая, возле участка 183 (озеро Мартиша) в Дарницком районе; ул.Малоземельная, возле участка 13-Б (Южный мост) в Дарницком районе; ул.Набережно-Корчеватская в Голосеевском районе; ул.Приречная, 5 в Оболонском районе; ул.Приречная, 25 в Оболонском районе.

Отмечается, что обозначенные земельные участки находятся в коммунальной собственности столичной общины.

"Поэтому приобретение инвестором права собственности или пользования (аренды) указанными участками на основании инвестиционного договора запрещено. При обустройстве станций проката предусмотрена установка исключительно сборно-разборных временных конструкций, без обустройства фундаментов. Строительство капитальных сооружений на земельных участках, предусмотренных для  реализации проекта, запрещено", – подчеркнули в столичной мэрии.

Теги: #киев #инвентарь #украина #прокат #спорт
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