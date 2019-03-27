На шахте "Покровская" в Донецкой области произошел пожар, эвакуировано 29 человек

В среду утром на территории шахты "Покровская" ЗАО Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.) в вентиляционном штреке возник пожар, эвакуировано 29 рабочих, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"27 марта около 4.50 вблизи с.Удачное Покровского района на территории шахты "Покровская" ЗАО Шахтоуправление "Покровское" в вентиляционном штреке №11 на горизонте 815 м на участке №5 возник пожар. Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

В ГСЧС отметили, что на участке находилось 29 человек, которые были выведены на поверхность.

На аварийном участке работы приостановлены, шахта работает в штатном режиме. К тушению привлечены 4 отделения ДВГРЗ Минэнергоугля.