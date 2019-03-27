На Днепропетровщине проверят региональную систему оповещения

В среду, 27 марта, во всех городах и районах Днепропетровской области в 13.55 по киевскому времени зазвучит сирена, с помощью чего в регионе проверят систему оповещения, сообщили в управлении гражданской защиты Днепропетровской ОГА

"Традиционно будем проверять систему централизованного оповещения населения области. Сирены имитируют сигнал "Внимание всем". Так привлекаем внимание людей и учим их без паники реагировать на возможную чрезвычайную ситуацию", – сообщил во время пресс-конференции начальник управления Сергей Коваленко.

По его словам сирена загудит в 13.55 по киевскому времени. Сигнал условной тревоги будет передаваться в течение 3 минут.

В это время жители должны включить телевизоры или радиоприемники и прослушать информацию о причине тревоги и дальнейших действиях.

В ОДА конкретизировали, что само сообщение будет длиться пять минут, трансляция – на государственном языке.

В области одновременно будут работать 630 громкоговорителей.

Система оповещения проверяется ежеквартально. Ее назначение – оповещать людей о серьезной опасности. В частности, сирены включают во время прорыва дамб, аварий на предприятиях и других чрезвычайных ситуациях.