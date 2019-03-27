События

08:01 27.03.2019

На Днепропетровщине проверят региональную систему оповещения

1 мин читать
На Днепропетровщине проверят региональную систему оповещения

В среду, 27 марта, во всех городах и районах Днепропетровской области в 13.55 по киевскому времени зазвучит сирена, с помощью чего в регионе проверят систему оповещения, сообщили в управлении гражданской защиты Днепропетровской ОГА

"Традиционно будем проверять систему централизованного оповещения населения области. Сирены имитируют сигнал "Внимание всем". Так привлекаем внимание людей и учим их без паники реагировать на возможную чрезвычайную ситуацию", – сообщил во время пресс-конференции начальник управления Сергей Коваленко.

По его словам сирена загудит в 13.55 по киевскому времени. Сигнал условной тревоги будет передаваться в течение 3 минут.

В это время жители должны включить телевизоры или радиоприемники и прослушать информацию о причине тревоги и дальнейших действиях.

В ОДА конкретизировали, что само сообщение будет длиться пять минут, трансляция – на государственном языке.

В области одновременно будут работать 630 громкоговорителей.

Система оповещения проверяется ежеквартально. Ее назначение – оповещать людей о серьезной опасности. В частности, сирены включают во время прорыва дамб, аварий на предприятиях и других чрезвычайных ситуациях.

Теги: #ога #украина #днепропетровщина #оповещение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:47 27.03.2019
Курсанты института ВМС Украины проходят стажировку на минном тральщике НАТО

Курсанты института ВМС Украины проходят стажировку на минном тральщике НАТО

07:18 27.03.2019
Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе до 23 раз за сутки, один военный ранен

Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе до 23 раз за сутки, один военный ранен

07:01 27.03.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Ноу-хау выборов-2019: обещания, манипуляции, психологические атаки на избирателя"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Ноу-хау выборов-2019: обещания, манипуляции, психологические атаки на избирателя"

07:00 27.03.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", посвященной инновационным технологиям контроля за ходом президентских выборов 2019, которые будет использовать ЗЕ!Команда и штаб кандидата в президенты Украины В.Зеленского

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", посвященной инновационным технологиям контроля за ходом президентских выборов 2019, которые будет использовать ЗЕ!Команда и штаб кандидата в президенты Украины В.Зеленского

07:00 27.03.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" о статусе выполнения мирового соглашения между компаниями "Филипп Моррис" и Украиной

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" о статусе выполнения мирового соглашения между компаниями "Филипп Моррис" и Украиной

04:43 27.03.2019
США призвали все страны-члены ОБСЕ поддерживать деятельность мониторинговой миссии организации в Украине

США призвали все страны-члены ОБСЕ поддерживать деятельность мониторинговой миссии организации в Украине

03:49 27.03.2019
Иностранцу, вывозившему девушку за границу для сексуальной эксплуатации, сообщается о подозрении

Иностранцу, вывозившему девушку за границу для сексуальной эксплуатации, сообщается о подозрении

01:15 27.03.2019
Под Винницей в результате ДТП погибли водитель и пассажир

Под Винницей в результате ДТП погибли водитель и пассажир

00:47 27.03.2019
Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

00:03 27.03.2019
Диалог между Украиной и РФ возможен после деоккупации Донбасса и Крыма – Порошенко

Диалог между Украиной и РФ возможен после деоккупации Донбасса и Крыма – Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе до 23 раз за сутки, один военный ранен

США призвали все страны-члены ОБСЕ поддерживать деятельность мониторинговой миссии организации в Украине

Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля

СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

Суд продлил арест Вышинского до 24 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп подписал указ о защите США от потенциального воздействия электромагнитных импульсов

Только 20% военных поддерживают Мадуро, остальные - за перемены, считает Гуайдо

Генпрокурор США намерен через несколько недель передать доклад Мюллера в конгресс

Порошенко мотивирует намерение подать иск против канала "1+1" необходимостью защитить интересы государства

В Boeing протестировали самолеты 737 MAX с обновленной системой MCAS

Гуайдо называет присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции

ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

Европарламент предложил создать европейскую финансовую полицию и разведку

Европарламент одобрил директиву о защите авторского права

Апелляционный суд Запорожской области на несколько часов прервал работу из-за лжеминера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА