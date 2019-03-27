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07:47 27.03.2019

Курсанты института ВМС Украины проходят стажировку на минном тральщике НАТО

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Курсанты института ВМС Украины проходят стажировку на минном тральщике НАТО

Курсанты Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия" проходят стажировку на ранее зашедшем в порт Одессы минном тральщике ВМС Французской Республики "Каприкорн", сообщили в пресс-центре Командования ВМС Вооруженных сил Украины.

"В рамках программы НАТО по совершенствованию системы военного образования (NATO DEEP), а также на основе соответствующих планов двустороннего сотрудничества, курсанты Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" продолжают проходить стажировку на кораблях ВМС государств-членов и стран-партнеров Североатлантического альянса", – говорится в сообщении на странице Командования в Фейсбук во вторник.

В частности отмечается, что 26 марта, курсант украинского высшего военно-морского учебного заведения Илья Мовчан начал стажировку по направлению кораблевождения на тральщике ВМС Французской Республики "Каприкорн", который сейчас находится в акватории Черного моря. Стажировка началась с двусторонних учений типа PASSEX между военным кораблем Франции и ракетным катером ВМС ВС Украины "Прилуки".

В информации подчеркивается, что будущий офицер непосредственно принял участие и получил бесценный опыт в налаживании взаимодействия и отработке совместных маневров между кораблями украинских ВМС и стран-участниц Альянса.

"Также в первый день стажировки курсант имел возможность ознакомиться со специальным оборудованием военного корабля и общей организацией работы экипажа, как в штатном режиме, так и в боевом при поиске минного заграждения, а также при отработке спасательных мероприятий по сигналу "человек за бортом". Стажировка продлится до прибытия французского корабля в г.Тулон (Французская Республика)", – сказано в сообщении.

Тральщик "Каприкорн" вошел в состав Военно-морских сил Французской Республики в августе 1987 года. Корабль имеет водоизмещение 625 тонн. Его длина составляет 52 метра, ширина 9 метров, а осадка 3,8 м. Экипаж корабля - 49 военнослужащих, из которых пять офицеров. Корабль вооружен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин "PAP-104 Мод4" и "Bofors Double Eagle Mк2". Артиллерийское вооружение состоит из двух 20-мм пушек и трех пулеметов.

На борту также установлена мощная радиолокационная станция и гидроакустическая система для обнаружения подозрительных предметов.

Как сообщалось, 23 марта, в морской торговый порт Одессы вошел корабль французских ВМС M653 "Capricorne", с целью запланированных учений с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX.

Теги: #учения #вмс #украина #нато #курсанты
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