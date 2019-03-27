Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе до 23 раз за сутки, один военный ранен

За минувшие сутки боевики 23 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом шесть раз применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм с расходом 47 мин, а также из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 17 обстрелов: из минометов калибра 120-мм и гранатометов различных систем - в районе Водяного; четыре раза, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; трижды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Лебединского; дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Марьинки; из автоматических станковых гранатометов - вблизи Верхнеторецкого и Новотроицкого; из крупнокалиберных пулеметов - у Красногоровки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Каменки; из ручных противотанковых гранатометов - вблизи шахты Бутовки; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Николаевки; со станковых противотанковых гранатометов - около Чермалыка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь шесть раз: из минометов калибра 120-мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи Крымского; из минометов калибра 120-мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - у Новолуганского; из минометов калибра 82-мм - в районе Хутор Вольный и Новозвановка; из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия - у Екатериновки; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи Троицкого.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 26 марта один боевик был уничтожен и двое ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – подытожили в пресс-центре штаба ООС.