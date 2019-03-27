Только 20% военных поддерживают Мадуро, остальные - за перемены, считает Гуайдо

Подавляющее большинство военнослужащих в Венесуэле поддерживают демократические перемены, утверждает объявивший себя временным президентом страны оппозиционер Хуан Гуайдо.

"Они (власти - ИФ) не доверяют вооруженным силам, потому что знают, что 80% солдат выступают за перемены в Венесуэле", - написал он в Twitter.

Он вновь раскритиковал сотрудничество президента Венесуэлы Николаса Мадуро с РФ в военной сфере. "Они в этих самолетах (прибывших из РФ - ИФ) привезли не электростанции, не инженеров, не специалистов, способных решить проблему (с отключениями электричества в Венесуэле - ИФ). Они привезли российских военных", - считает Х.Гуайдо.