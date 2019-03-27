Иностранцу, вывозившему девушку за границу для сексуальной эксплуатации, сообщается о подозрении

Гражданину Турции, который пытался вывезти из Украины девушку для сексуальной эксплуатации, сообщается о подозрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Сообщено о подозрении гражданину Турции в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 (торговля людьми) УК Украины", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В прокуратуре напомнили, что 41-летний житель Стамбула (Турция –ИФ), по предварительному сговору с другим лицом, подыскивал на территории г.Мариуполя молодых женщин, которые находились в тяжелом социальном и материальном состоянии, с целью их привлечения и последующего перемещения в Турцию для сексуальной эксплуатации.

25 марта мужчина задержан на выезде из г.Мариуполя вместе с 20-летней жертвой во время следования на рейсовом автобусе в аэропорт г.Запорожья.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.