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20:54 26.03.2019

ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

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ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия разрешила ряду участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков на находящихся в плавании судах самостоятельно изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщает во вторник пресс-служба ЦИК, на заседании 26 марта Комиссия предоставила разрешение ряду участковых избирательных комиссий спецучастков территориального избирательного округа №143, образованных на судах, которые в день очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года будут находиться в плавании под Государственным флагом Украины, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени для голосования.

Отмечается, что бюллетени должны быть изготовлены по форме и тексту, утвержденной в соответствии с постановлением ЦИК № 512 от 8 марта 2019 года, в количестве, не превышающем на 0,5% количество избирателей, включенных в списки избирателей на указанных избирательных участках.

Теги: #бюллетени #цик #суд #выборы
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