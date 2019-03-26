Житель Харьковщины хранил дома незаконный арсенал боеприпасов и оружия – прокуратура

Работники Близнюковского отдела Лозовской местной прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками полиции разоблачили жителя одного из сел района в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

"В рамках уголовного производства в домовладении 53-летнего мужчины был проведен санкционированный обыск. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 14 боевых гранат и 12 запалов к ним, большое количество боевых и охотничьих патронов, тротиловые шашки, другие взрывчатые вещества и ружье", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В настоящее время решается вопрос о проведении экспертиз.