События

18:44 26.03.2019

Боец ВСУ ранен на Донбассе во вторник вследствие 14 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

2 мин читать
Боец ВСУ ранен на Донбассе во вторник вследствие 14 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

С начала текущих суток боевики 14 раз обстреляли позиции украинских войск, 4 раза применив оружие, которое запрещено минскими договоренностями, применив 31 мину калибров 120 и 82 мм, а также обстреливая также противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 9 раз нарушил режим прекращения огня: 3, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи г.Авдеевка; 2 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п.Лебединское; из крупнокалиберных пулеметов - у г.Красногоровка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п.Каменка; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов - вблизи с.Водяное; из крупнокалиберных пулеметов - у г.Марьинка", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов наших позиций: из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи с.Крымское; из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП-1 - у пос.Новолуганское; из минометов калибра 82 мм - в районе н.п. Хутор Вольный и Новозвановка; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи пгт. Троицке.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #ранение #украина #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 26.03.2019
Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад - Гриценко

Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад - Гриценко

18:52 26.03.2019
Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

18:52 26.03.2019
Житель Харьковщины хранил дома незаконный арсенал боеприпасов и оружия – прокуратура

Житель Харьковщины хранил дома незаконный арсенал боеприпасов и оружия – прокуратура

18:43 26.03.2019
"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

18:26 26.03.2019
Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля

Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля

18:18 26.03.2019
Порошенко и премьер Швеции обсудили сотрудничество двух стран

Порошенко и премьер Швеции обсудили сотрудничество двух стран

18:18 26.03.2019
Суд отклонил иск относительно отсутствия компетенции президента обращаться к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса

Суд отклонил иск относительно отсутствия компетенции президента обращаться к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса

18:10 26.03.2019
Киев до конца 2020г проведет реконструкцию здания отделения скорой помощи в Подольском районе

Киев до конца 2020г проведет реконструкцию здания отделения скорой помощи в Подольском районе

18:05 26.03.2019
"Фоззи Групп" завершило 2018 г. с чистой прибылью 147,6 млн гр

"Фоззи Групп" завершило 2018 г. с чистой прибылью 147,6 млн гр

17:56 26.03.2019
СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля

СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

Суд продлил арест Вышинского до 24 мая

Боевики с полуночи осуществили 5 прицельных обстрелов позиций ООС, ранен украинский военный - Минобороны

ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент предложил создать европейскую финансовую полицию и разведку

Европарламент одобрил директиву о защите авторского права

Апелляционный суд Запорожской области на несколько часов прервал работу из-за лжеминера

Осужденная за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию

Nord Stream 2 рассчитывает завершить проект к концу 2019г в соответствии с планом

Ходатайство защиты Вышинского об отводе судей не удовлетворено

Евросоюз в 2021 году откажется от сезонных переходов времени

Евросоюз решил повысить безопасность автомобилей

Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА