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18:18 26.03.2019

Суд отклонил иск относительно отсутствия компетенции президента обращаться к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса

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Суд отклонил иск относительно отсутствия компетенции президента обращаться к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса

Окружной административный суд г.Киева оказал в удовлетворении иска общественной организации (ОО) относительно отсутствия компетенции президента Украины обращаться к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Как сообщает во вторник пресс-служба Окружного административного суда г.Киева, 26 марта суд завершил рассмотрение дела по иску ОО "Неправительственная организация верховенство права" к президенту Украины относительно установления отсутствия компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением.

"Рассмотрев материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства и установив, что истцом был неправильно выбран способ защиты нарушенного права, суд отказал в удовлетворении иска", - сказано в сообщении.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

Теги: #президент #церковь #украина #суд #томос
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