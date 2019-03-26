СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух уроженцев Донецкой области, которые наладили нелегальную схему поставок сжиженного газа из РФ на неподконтрольные территории Донбасса.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков, организовали незаконный бизнес.

"С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам сжиженный газ через неконтролируемый участок границы. Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР". С реализованного газа дельцы платили "налоги" фейковой республике", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Продолжается досудебное следствие.