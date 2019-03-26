Ходатайство защиты Вышинского об отводе судей не удовлетворено

Коллегия судей Подольского районного суда г.Киева не удовлетворила ходатайство защиты руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинскому об отводе судей на предварительном заседании по его обвинению в госизмене.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение суд огласил в вторник, рассмотрев ходатайство защиты об отводе коллегии.

"В удовлетворении ходатайства об отводе...отказать", - говорится в постановление суда.

Причиной отказа в удовлетворении ходатайства стало то, что коллегия судей не установила оснований для отвода.