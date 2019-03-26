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17:33 26.03.2019

Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

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Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

В Министерстве инфраструктуры Украины с 30 марта по 1 апреля 2019 года будет работать Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям в осуществлении ими полномочий во время избирательного процесса, сообщается на сайте ведомства.

Указанный штаб создан с целью обеспечения выполнения положений закона "О выборах Президента Украины" и во исполнение поручения премьер-министра Владимира Гройсмана.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Теги: #гройсман #мининфраструктуры #выборы
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