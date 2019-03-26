Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов на период с 27 апреля по 1 мая 2019 года.

Так, дополнительный поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 26, 27 1 апреля и 5 мая с отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля с отправлением из Киева в 6:17 и прибытием в Ковель в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Дополнительный поезд № 162/161 Киев – Николаев будет курсировать 1 и 5 мая в Николаев, с отправлением из Киева в 14:35 и прибытием в Николаев в 4:53. Отправление из Николаева назначено на 30 апреля и 4 мая в 21:47, прибытие в Киев в 12:28.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35,прибытие в Одессу в 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы назначено на 11:08, а прибытие в Киев в 20:31.

Поезд № 179 Киев - Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием в Днепр в 17:57. В обратную сторону отправление из Днепра назначено на 12:20, прибытие в Киев - на 22:04.

Поезд № 164/163 Киев - Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая с отправлением из Киева в 5:37 и прибытием в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.

Поезд № 168 Львов - Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая с отправлением из Львова в 09:16 и прибытием в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг - Бахмач, № 774 Киев - Шостка, № 782 Киев - Черкассы, № 779 Сумы - Киев - Винница.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.