Денисова вновь призывает Москалькову оказать медпомощь объявившему голодовку украинцу Грибу

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой в связи с необходимостью обеспечения надлежащих условий содержания и медпомощи украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

"Павел Гриб объявил голодовку в знак протеста относительно неправомерного приговора РФ. Такие меры несут угрозу жизни парня, ведь двадцатилетний политзаключенный находится в критическом состоянии. Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция", - написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Украинский омбудсмен подчеркнула, что направила Т.Москальковой обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние П.Гриба.

"Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что не предоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла. Поэтому я еще раз призвала российского омбудсмена вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи", - подытожила Л.Денисова.