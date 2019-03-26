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17:20 26.03.2019

Денисова вновь призывает Москалькову оказать медпомощь объявившему голодовку украинцу Грибу

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Денисова вновь призывает Москалькову оказать медпомощь объявившему голодовку украинцу Грибу

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой в связи с необходимостью обеспечения надлежащих условий содержания и медпомощи украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

"Павел Гриб объявил голодовку в знак протеста относительно неправомерного приговора РФ. Такие меры несут угрозу жизни парня, ведь двадцатилетний политзаключенный находится в критическом состоянии. Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция", - написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Украинский омбудсмен подчеркнула, что направила Т.Москальковой обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние П.Гриба.

"Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что не предоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла. Поэтому я еще раз призвала российского омбудсмена вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи", - подытожила Л.Денисова.

Теги: #денисова #россия #украина #суд #гриб
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