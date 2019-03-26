Ассоциация психиатров Украины призвала российских коллег к объективности в ходе экспертизы украинских моряков

Ассоциация психиатров Украины призвала российских коллег из Центра психиатрии и наркологии им. Сербского (Москва) соблюдать объективность во время психиатрической экспертизы, назначенной 24 военнопленным украинским морякам.

Как отмечается в открытом письме ассоциации, текст которого передан агентству "Интерфакс-Украина", по словам родных моряков известно, что ранее никто из этих моряков не имел проблем, связанных с психиатрической патологией, и все они, являясь военнослужащими, неоднократно осматривались украинскими военными психиатрами.

"Убедительно просим вас не повторять содеянное вашими предшественниками по отношению к генерал-майору Петру Григоренко и десяткам других советских диссидентов", - говорится в открытом письме Ассоциации психиатров Украины.

Как сообщалось, Следственное управление ФСБ России 21 марта 2019 года назначило комиссионную комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).