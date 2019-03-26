Минсоцполитики предлагает выплачивать субсидии в безналичной форме, если субсидиант допускал просрочки в оплате ЖКУ при получении монетизированной субсидии

Министр социальной политики Украины Андрей Рева анонсировал изменения в системе назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), согласно которым, если субсидиант допускал просрочки в оплате ЖКУ при получении монетизированной субсидии, то на следующий период субсидия будет назначаться опять в безналичной форме.

А.Рева напомнил, что на данный момент субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по ЖКУ, а после того, как просрочка погашена, субсидию могут восстановить.

"Я думаю, что мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут на протяжении следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

А.Рева добавил, что если по истечению этого периода выплаты нормализируются, то субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.

По мнению министра, такая система позволит установить эффективные отношения с субсидиантами.

Кроме того, А.Рева отметил, что также планируется регламентировать, что если неуплата будет связана с доначислениями по газу в связи с решением суда, то такие просрочки не будут учитываться при назначении субсидии.