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15:15 26.03.2019

Застройщик считает безосновательным решение КГГА о демонтаже эстакады на стройке ЖМ "Патриотика на озерах"

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Застройщик считает безосновательным решение КГГА о демонтаже эстакады на стройке ЖМ "Патриотика на озерах"

Банк "Аркада", управляющий инвестициями в строительстве жилого массива (ЖМ) "Патриотика на озерах" на Осокорках в Дарницком районе Киеве, считает безосновательным решение Киевской горгосадминистрации (КГГА) о демонтаже эстакады на пересечении ул.Коллекторная и ул.Петра Григоренко.

Согласно сообщению пресс-службы компании, постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вынесла решение о демонтаже конструкций элементов эстакады со свайными фундаментами после доклада главы правления ЧАО "АК "Киевводоканал" о возможном нарушении техсостояния напорных канализационных коллекторов при прохождении через эстакаду грузового транспорта.

При этом застройщик заявляет, что эстакада была пострлоена именно с целью предотвращения повреждения магистральных канализационных сетей при перемещении грузового транспорта на стройплощадку ЖМ "Патриотика на озерах".

"Эстакада построена с соблюдением всех требований технического задания, выданного ЧАО "АК "Киевводоканал" для проектирования указанного сооружения и обустройства временных подъездных путей к строительной площадке… Решение постоянной комиссии является безосновательным, поскольку наличие какой-либо угрозы от строительства эстакады не подтверждена ни одним документом", – указано в сообщении пресс-службы.

Застройщик также ссылается на решение киевского Хозяйственного суда № 910/1424/19 от 8 февраля 2019 года, согласно которому запрещается проводить демонтаж временных подъездных дорог и сооружений, обустроенных для обеспечения заезда стройтехники на соответствующий земучасток.

"Застройщик обратился по этому поводу с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы… Несмотря на попытки руководства столицы помешать и остановить сооружение ЖМ "Патриотика на озерах", строительство остается законным, и застройщик принимает все возможные меры для продолжения строительства стройработ и защищает интересы доверителей", – заключается в сообщении.

По словам застройщика, в понедельник тяжелая техника коммунальных служб города уже начала работы по демонтажу эстакады.

Как сообщалось, в январе-2019 Киевский городской совет принял решение расторгнуть договор аренды с ООО "Контактбудсервис" - компанией-застройщиком жилого массива "Патриотикана озерах" в зеленой зоне на Осокорках в Дарницком районе Киева.

По данным на сайте банка "Аркада", жилой массив "Патриотика на озерах" является географическим продолжением "Патриотики". Массив строится между озерами Тяглое и Небреж.

"Патриотика на озерах" должна состоять из 43 жилых домов высотой 26-27 этажей, больницы, трех школ, детских садиков (три отдельно стоящих и три пристроенных), двух ТЦ и дополнительной инфраструктуры.

Теги: #киев #кгга #украина #аркада #демонтаж #застройщики #эстакада
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