BRDO запустил онлайн-портал мониторинга финансирования дорожной отрасли в Украине

Киев. 26 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Офис эффективного регулирования (BRDO) разработал и запустил открытый онлайн-портал мониторинга финансирования строительства и ремонта дорог.

"До недавнего времени в Украине не было возможности реально отслеживать, каким образом используются средства (государственного Дорожного фонда – ИФ), доходят ли они до этой дороги. Мы решили собрать открытые данные в одном месте, на одном портале, и создать инструмент, позволяющий гражданам следить, куда тратятся деньги", – сообщил глава BRDO Алексей Гончарук на пресс-конференции во вторник.

По его словам, с помощью портала есть возможность контролировать движение средств в каждой области, узнавать о планах на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения, стоимости работ и фактических трат, тендерах, следить за монополией и конкуренцией в областях.

Кроме того, на портале есть калькулятор, позволяющий посчитать сумму средств, уплаченных водителем в Дорожный фонд, в соответствии с количеством приобретенного топлива.

"В дальнейшем мы планируем добавить функционал для облегчения долгосрочного и среднесрочного планирования для областных госадминистраций и бизнеса, и обратную связь для всех пользователей", – добавил руководитель сектора "Транспорт и инфраструктура" BRDO Владислав Притоманов.

По словам А.Гончарука, дополнительные средства для создания портала не привлекались.

Директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин подчеркнул, что подобные сервисы свидетельствуют об открытости работы министерства.

"Как министерство мы с момента начала работы Дорожного фонда получили стабильный источник финансирования, мы значительно увеличили его, но за этими средствами необходимо следить. А лучший контроль – общественный контроль", - сказал он.

Как сообщалось, с января-2018 начал работу государственный Дорожный фонд. При этом в рамках децентрализации дорог 123,105 тыс. км дорог местного значения переданы местной власти. "Укравтодор" отвечает за 46,985 тыс. км дорог международного и национального значения.