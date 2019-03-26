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13:42 26.03.2019

Первые инфо-терминалы полиции заработали в Киеве

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Первые инфо-терминалы полиции заработали в Киеве

В Киеве открылись первые информационные терминалы Национальной полиции, с помощью которых можно будет вызвать полицию, получить информацию и консультацию.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник руководство Нацполиции и киевского главка презентовали работу терминала, который находится непосредственно возле здания ГУ Нацполиции в Киев по ул. Владимирской.

"Это современное планшетное устройство, которое позволяет по принципу touch screen получить необходимую человеку информацию, упрощает процедуру взаимоотношений с органами полиции", - рассказал заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев.

По его словам, с помощью информационного терминала можно вызвать полицию, сообщить о правонарушении, получить правовую помощь, а также ознакомиться со своими правами.

В информационном буклете о работе терминалов значатся также такие функции устройства как "Я – ребенок", посредством которого дети могут сообщить полиции, что они попали в беду.

Кроме того, среди модулей терминала – запись на личный прием, связь с руководителем следствия, карта с информацией об участковых офицерах, данные о розыске людей, а также информационные модули с изложением прав и статистика.

Еще один терминал работает в Шевченковском районе в фойе райуправления. Также планируется открытие еще одного терминала.

Теги: #киев #украина #полиция #терминалы
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