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13:42 26.03.2019

НКРЭКУ оштрафовала еще 4 облгаза на 3,4 млн грн за приведение объемов газа к стандартным условиям

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НКРЭКУ оштрафовала еще 4 облгаза на 3,4 млн грн за приведение объемов газа к стандартным условиям

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала еще четырех операторов газораспределительных сетей (ГРС) – "Хмельницкгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз" и "Харьковгаз" на 850 тыс. грн каждого и обязала их до 12 апреля осуществить пересчет платежей бытовым потребителям без учета приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям.

Соответствующие решения были приняты на заседании комиссии во вторник.

Согласно им, регулятор обратится в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой провести расследование признаков нарушения законодательства, выявленных в ходе внеплановой проверки лицензиатов.

В свою очередь в "Региональной газовой компании", куда входят оштрафованные облгазы, не согласны с принятыми решениями и считают их дискриминационными.

Ранее за неправомерное приведение объемов потребленного бытовыми потребителями природного газа к стандартным условиям комиссия оштрафовала "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" на общую сумму 2,55 млн грн. Позиция НКРЭКУ по данному вопросу заключается в том, что производственно-технологические потери, которые возникают при разнице условий, при которых оператор ГРС передает газ (при стандартных условиях), а потребитель принимает, учтены в тарифе облгазов.

Как сообщалось, НКРЭКУ 23 ноября 2018 года вынесла ряд решений, которыми запретила операторам (в частности, облгазам, входящим в группу РГК Д.Фирташа) осуществлять доначисления в платежках за газ, возникшие в результате приведения его объемов к стандартным условиям. Однако облгазы, игнорируя решения комиссии, продолжали осуществлять соответствующие доначисления. Из-за этого в начале января 2019 года комиссия обратилась к Государственной регуляторной службе с запросом о разрешении на проведение внеплановой проверки. Соответствующее разрешение было получено во второй половине февраля. В марте комиссия приступила к проверке.

Стандартные условия – условия, при которых осуществляется транспортировка и отпуск операторами ГРМ газа – температура воздуха в +20 по Цельсию и абсолютное давление в 760 мм ртутного столба. При этом фактическая температура и давление, при которой учитывают газ счетчики бытовых потребителей, почти всегда отличаются от стандартных условий.

Теги: #нкрэку #облгаз #украина #штраф
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