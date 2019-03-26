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13:41 26.03.2019

Пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика батальона Русской православной армии с позывным "Домовой"

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Пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика батальона Русской православной армии с позывным "Домовой"

Украинские пограничники задержали в контрольном пункте "Чонгар" (Херсонская обл.) на административной границе с оккупированным Крымом боевика из батальона Русской православной армии с позывным "Домовой".

Как написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на странице в Фейсбуке во вторник, этот гражданин Украины, уроженец Кировоградской области, проживавший в Крыму, прибыл в пункт "Чонгар" 25 марта.

Сотрудники оперативных подразделений Азово-Черноморского регионального управления, сотрудники СБУ и Национальной полиции АР Крым и г.Севастополь установили, что мужчина в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории так называемой "ДНР". По его словам, до 2014 года он с семьей проживал на территории РФ, откуда возвращался в Украину через уже закрытый тогда пункт пропуска "Успенка".

По словам задержанного, во время одного из таких пересечений государственной границы его завербовали представители спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в "армии" так называемой "ДНР". После распределения попал в батальон Русской православной армии, где ему дали позывной "Домовой".

Во время одного из увольнений боевик поехал к семье в Россию и решил уже не возвращаться в так называемую "ДНР". Находясь на неподконтрольной территории Украины, он неоднократно встречался с военнослужащими специальных подразделений РФ, которые выполняли разного рода диверсии против подразделений ВСУ.

Задержанного передали представителям Национальной полиции АР Крым и г.Севастополь.

Теги: #боевики #задержание #россия #украина #оос #чонгар #пограничники
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