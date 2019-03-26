События

13:11 26.03.2019

Количество ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости в 2019г может вырасти на 25-30% - эксперт

1 мин читать
Количество ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости в 2019г может вырасти на 25-30% - эксперт

Количество ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости в 2019 году может вырасти на 25-30%, сообщила пресс-служба банка "Глобус" (Киев) со ссылкой на заместителя председателя финучреждения Елену Дмитриеву.

По ее мнению, активизация ипотечного кредитования станет возможна в результате активного внедрения партнерских программ между банками и застройщиками. Среди наиболее перспективных регионов для развития ипотеки Е.Дмитриева назвала Киев, Харьков и Львов.

"По темпам и объемам строительства Львов является вторым городом в стране. Но, к сожалению, ипотечное кредитование здесь развивается очень медленно. Уже сейчас мы достигли договоренностей с несколькими строительными компаниями о запуске совместных ипотечных проектов, а с некоторыми девелоперами находимся на стадии переговоров", - сказала заместитель председателя правления.

Банк "Глобус" зарегистрирован в 2007 году. Его ключевыми участниками на 1 января 2019 года являются Елена Сильнягина и Дмитрий Полковский опосредованно через ООО "Украинские Медиа Технологии" (100%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года банк "Глобус" по размеру общих активов (2,776 млрд грн) занимал 33-е место среди 77 действовавших банков.

Теги: #мнение #ипотека #эксперты #украина #недвижимость #кредиты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:42 26.03.2019
НКРЭКУ оштрафовала еще 4 облгаза на 3,4 млн грн за приведение объемов газа к стандартным условиям

НКРЭКУ оштрафовала еще 4 облгаза на 3,4 млн грн за приведение объемов газа к стандартным условиям

13:41 26.03.2019
Пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика батальона Русской православной армии с позывным "Домовой"

Пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика батальона Русской православной армии с позывным "Домовой"

13:13 26.03.2019
Французская Aigle Azur планирует перевезти в 2019г из Киева в Париж и обратно около 16 тыс. пассажиров

Французская Aigle Azur планирует перевезти в 2019г из Киева в Париж и обратно около 16 тыс. пассажиров

13:11 26.03.2019
"Укрспирт" в 2019г инвестирует 311 млн грн в систему е-учета продукции и модернизацию производства

"Укрспирт" в 2019г инвестирует 311 млн грн в систему е-учета продукции и модернизацию производства

13:11 26.03.2019
Боевики с полуночи осуществили 5 прицельных обстрелов позиций ООС, ранен украинский военный - Минобороны

Боевики с полуночи осуществили 5 прицельных обстрелов позиций ООС, ранен украинский военный - Минобороны

13:06 26.03.2019
"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

13:05 26.03.2019
Wizz Air с июля запустит рейсы из Киева в Лейпциг

Wizz Air с июля запустит рейсы из Киева в Лейпциг

12:54 26.03.2019
В Украину идет ненастная погода

В Украину идет ненастная погода

12:48 26.03.2019
Нацгвардия Украины внесла огромный вклад в освобождение территорий Донбасса, заплатив за это дорогую цену - Порошенко

Нацгвардия Украины внесла огромный вклад в освобождение территорий Донбасса, заплатив за это дорогую цену - Порошенко

12:27 26.03.2019
ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи осуществили 5 прицельных обстрелов позиций ООС, ранен украинский военный - Минобороны

ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию гражданам Грузии, депортированным из РФ в 2006 году

Сотрудник британской страховой компании за год получил вдвое больше ее гендиректора

Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

Ryanair запустит рейсы из Харькова в Краков и Вильнюс летом-осенью-2019

Двое полицейских получили контузию и осколочные ранения из-за брошенной неизвестным гранаты в Запорожской области

Реформа корпоративного законодательства в целом выполнила свое предназначение – мнение

Около 12% населения Украины живут не по месту регистрации - исследование

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

Facebook удалил более 1,9 тыс. связанных с Россией страниц и групп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА