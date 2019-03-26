Количество ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости в 2019г может вырасти на 25-30% - эксперт

Количество ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости в 2019 году может вырасти на 25-30%, сообщила пресс-служба банка "Глобус" (Киев) со ссылкой на заместителя председателя финучреждения Елену Дмитриеву.

По ее мнению, активизация ипотечного кредитования станет возможна в результате активного внедрения партнерских программ между банками и застройщиками. Среди наиболее перспективных регионов для развития ипотеки Е.Дмитриева назвала Киев, Харьков и Львов.

"По темпам и объемам строительства Львов является вторым городом в стране. Но, к сожалению, ипотечное кредитование здесь развивается очень медленно. Уже сейчас мы достигли договоренностей с несколькими строительными компаниями о запуске совместных ипотечных проектов, а с некоторыми девелоперами находимся на стадии переговоров", - сказала заместитель председателя правления.

Банк "Глобус" зарегистрирован в 2007 году. Его ключевыми участниками на 1 января 2019 года являются Елена Сильнягина и Дмитрий Полковский опосредованно через ООО "Украинские Медиа Технологии" (100%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года банк "Глобус" по размеру общих активов (2,776 млрд грн) занимал 33-е место среди 77 действовавших банков.