ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию гражданам Грузии, депортированным из РФ в 2006 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник удовлетворил индивидуальный иск группы депортированных в 2006 году из РФ граждан Грузии, сообщает грузинский Первый канал.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить гражданам Грузии компенсацию в размере от 2 тысяч до 15 тысяч евро на каждого.

Сообщается, что решение по делу "Бердзенишвили и другие против России" было принято судьями единогласно.

По данным телеканала, суд установил, что из 19 истцов Россия в отношении их всех нарушила различные статьи Европейской конвенции о защите прав человека.

Ранее, в конце января текущего года, Большой палатой ЕСПЧ было подтверждено решение о том, что Россия должна выплатить грузинским гражданам (1500 человек), депортированным из России в 2006 году денежную компенсацию в размере 10 млн евро.

На прошлой неделе министр юстиции Грузии Тея Цулукиани выразила надежду, что РФ своевременно перечислит компенсацию грузинским гражданам. "Надеемся, что проигравшая (в ЕСПЧ) сторона перечислит сумму тем пострадавшим, которые стали жертвами массового нарушения", - заявила министр.