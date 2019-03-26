События

13:01 26.03.2019

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию гражданам Грузии, депортированным из РФ в 2006 году

1 мин читать
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию гражданам Грузии, депортированным из РФ в 2006 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник удовлетворил индивидуальный иск группы депортированных в 2006 году из РФ граждан Грузии, сообщает грузинский Первый канал.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить гражданам Грузии компенсацию в размере от 2 тысяч до 15 тысяч евро на каждого.

Сообщается, что решение по делу "Бердзенишвили и другие против России" было принято судьями единогласно.

По данным телеканала, суд установил, что из 19 истцов Россия в отношении их всех нарушила различные статьи Европейской конвенции о защите прав человека.

Ранее, в конце января текущего года, Большой палатой ЕСПЧ было подтверждено решение о том, что Россия должна выплатить грузинским гражданам (1500 человек), депортированным из России в 2006 году денежную компенсацию в размере 10 млн евро.

На прошлой неделе министр юстиции Грузии Тея Цулукиани выразила надежду, что РФ своевременно перечислит компенсацию грузинским гражданам. "Надеемся, что проигравшая (в ЕСПЧ) сторона перечислит сумму тем пострадавшим, которые стали жертвами массового нарушения", - заявила министр.

Теги: #грузия #россия #суд #компенсация #еспч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 26.03.2019
Пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика батальона Русской православной армии с позывным "Домовой"

Пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика батальона Русской православной армии с позывным "Домовой"

13:11 26.03.2019
Боевики с полуночи осуществили 5 прицельных обстрелов позиций ООС, ранен украинский военный - Минобороны

Боевики с полуночи осуществили 5 прицельных обстрелов позиций ООС, ранен украинский военный - Минобороны

12:15 26.03.2019
Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

12:14 26.03.2019
Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

11:46 26.03.2019
Facebook удалил более 1,9 тыс. связанных с Россией страниц и групп

Facebook удалил более 1,9 тыс. связанных с Россией страниц и групп

11:14 26.03.2019
Суд во вторник рассмотрит ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мангеру

Суд во вторник рассмотрит ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мангеру

09:54 26.03.2019
Группа 1+1 медиа в случае подачи иска Порошенко готова отстаивать свою правоту в суде на языке фактов и доказательств

Группа 1+1 медиа в случае подачи иска Порошенко готова отстаивать свою правоту в суде на языке фактов и доказательств

09:32 26.03.2019
Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

08:15 26.03.2019
Суд продолжил приобщение доказательств к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

Суд продолжил приобщение доказательств к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

06:58 26.03.2019
Суд окончательно вернул в госсобственность памятку местного значения на Подоле

Суд окончательно вернул в госсобственность памятку местного значения на Подоле

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи осуществили 5 прицельных обстрелов позиций ООС, ранен украинский военный - Минобороны

ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

ПОСЛЕДНЕЕ

Первые инфо-терминалы полиции заработали в Киеве

НКРЭКУ оштрафовала еще 4 облгаза на 3,4 млн грн за приведение объемов газа к стандартным условиям

Количество ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости в 2019г может вырасти на 25-30% - эксперт

Wizz Air с июля запустит рейсы из Киева в Лейпциг

В Украину идет ненастная погода

Сотрудник британской страховой компании за год получил вдвое больше ее гендиректора

ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

Ryanair запустит рейсы из Харькова в Краков и Вильнюс летом-осенью-2019

Двое полицейских получили контузию и осколочные ранения из-за брошенной неизвестным гранаты в Запорожской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА