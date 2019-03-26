События

12:54 26.03.2019

В Украину идет ненастная погода

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В Украину идет ненастная погода

В ближайшие сутки, 27 марта, ненастную погоду с мокрым снегом и порывистым ветром в большинстве областей Украины будет определять холодный воздух и атмосферный фронт, перемещающиеся из Скандинавии, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и центральных областях мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.

На остальной территории небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 марта самая высокая температура днем была +19,6 в 1992 году, самая низкая ночью -11,5 в 1899 году.

28 марта - ночью в Украине, кроме западной части, небольшой (в восточных областях умеренный) мокрый снег, днем по всей стране без осадков. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях и Приазовье около 0°; днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.

Теги: #погода #украина
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