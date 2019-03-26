ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

Пенсионный фонд (ПФ) 25 марта завершил выплату субсидий наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг за февраль, а до конца недели "Укрпошта" и Ощадбанк завершат доставку монетизированных субсидий остальным получателям, сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"Вчера Пенсионный фонд завершил выплачивать субсидию наличными пенсионерам. До конца недели "Укрпошта" и Ощадбанк завершат доставку остальным субсидиантам помощи на уплату коммунальных платежей", – написал он в Facebook во вторник.

Он также уточнил, что на помощь малообеспеченным в марте 2019 года правительство направило 5,7 млрд грн.

Как сообщалось, правительство запустило программу монетизации субсидий, согласно которой субсидия будет перечислена денежным переводом, а пенсионерам будет выплачивать Пенсионный фонд одновременно с пенсией.

Программа монетизация субсидий в Украине действует как способ помощи уязвимым слоям населения. Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей.