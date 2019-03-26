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12:27 26.03.2019

Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

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Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

Граждане, которые проживают не по месту регистрации, реже принимают участие в выборах и менее активны в жизни населенного пункта, в котором проживают, говорится в исследовании Центра прав человека ZMINA, аналитического центра CEDOS и Центра правовых реформ.

Согласно данным общенационального социологического исследования "Граждане Украины, живущие не по месту регистрации: их количество и проблемы", на последних выборах в органы местного самоуправления голосовало 66% опрошенных лиц, которые проживают по месту жительства, и лишь 45% проживающих не по месту регистрации. Что касается последних всеукраинских выборов, то в них принимало участие 72% респондентов, которые проживают по месту регистрации, и 52% опрошенных, которые проживают не по месту регистрации.

Вероятность того, что человек принимал участие в собрании жителей дома или улицы, на 13 процентных пунктов выше для лиц, которые живут по месту регистрации, а вероятность того, что лицо принимало участие в обустройстве совместной придомовой территории, на 9 процентных пунктов выше для проживающих по регистрации.

Среди прочего, 21% опрошенных жителей городов, которые проживают не по месту регистрации, ответили, что их права ограничены из-за проживания не по регистрации.

Исследование также показало, что 32% жителей городов, которые проживают не по месту регистрации, специально ездили на место регистрации для получения государственных услуг, 22% респондентов, которые живут не по регистрации, использовали рабочие дни для получения услуг, которые зависят от регистрации.

Исследование состояло из двух отдельных опросов, которые проводились компанией Kantar TNS в Украине. Первый - общенациональный опрос среди населения страны от 18 до 75 лет проводился 2-22 августа 2018 года, во время которого методом личного интервью было опрошено 5,4 тыс. респондентов. Погрешность составляет 1,3%. Второй - опрос местного населения от 18 до 75 лет, которое проживает не по месту регистрации, проводился 7-16 сентября 2018 года, во время которого было опрошено 2 тыс. респондентов.

Как сообщалось, в Украине около 12% населения, что эквивалентно 3,3 млн взрослого населения, живут не по месту регистрации.

Теги: #проживание #исследование #украина #регистрация #выборы
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