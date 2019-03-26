Ryanair запустит рейсы из Харькова в Краков и Вильнюс летом-осенью-2019

Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, с середины июня этого года начнет рейсы из Харькова, который станет третьим украинским городом на ее карте полетов после Киева и Львова.

Согласно системе бронирования Ryanair, авиакомпания с 17 июня начнет дважды в неделю выполнять рейсы из второго по величине города Украины в Краков (Польша) – по пятницам и понедельник.

Вторым направлением авиаперевозчика из Харькова станет Вильнюс (Литва), куда компания начнет лелать с 27 октября по воскресениям и средам.

Ryanair днем во вторник проводит пресс-конференцию в аэропорту Харькова, на которой ожидается более полная информация о планах перевозчика в Украине.

Накануне стало известно, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air начнет осуществлять рейсы из Кракова в Харьков на полтора месяца раньше - со 2 августа 2019 года. Ее рейсы будут также осуществляться по понедельникам и пятницам.

В настоящее время у Wizz Air заявлено еще 5 направлений из Харькова: в Вену, Дортмунд, Гданськ, Катовице и Вроцлав, по которым рейсы стартуют в конце марта.