События

12:19 26.03.2019

Двое полицейских получили контузию и осколочные ранения из-за брошенной неизвестным гранаты в Запорожской области

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Двое полицейских получили контузию и осколочные ранения из-за брошенной неизвестным гранаты в Запорожской области

Два офицера полиции получили контузию и осколочные ранения от гранаты, прибыв на анонимный вызов в г.Пологи (Запорожская обл.), сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В городе Пологи Запорожской области в полицию поступает анонимный звонок. Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает человек, машет, чтобы подходили, и прямо посреди улицы бросает в них гранату", - написал С.Князев на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его данным, два офицера получили контузию и осколочные ранения рук и ног. Тем не менее, им удалось задержать злоумышленника.

Теги: #запорожская_область #граната #полиция #ранения #контузия #князев
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