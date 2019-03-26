Реформа корпоративного законодательства в целом выполнила свое предназначение – мнение

Реформа корпоративного законодательства, в частности, имплементация нового закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью привела к изменению правил ведения бизнеса и в целом выполнила свое предназначение, считает старший юрист юрфирмы Evris Юлия Янюк.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" она напомнила, что этот закон предусматривает ряд положений, которые, по словам юриста, были положительно оценены бизнес сообществом. При этом Ю.Янюк условно разделила новеллы закона на три группы.

К первой группе относятся новеллы, которые уже эффективно работают и применяются на практике. Среди таких новелл юрист отметила, в частности, возможность введения более гибкого и диспозитивного регулирования корпоративных отношений, а также установление двухуровневой системы управления ООО путем образования наблюдательного совета. При этом участники ООО имеют возможность решать определенные вопросы по своему усмотрению, в т.ч. не только менять, но и вообще исключать ряд положений, предусмотренных законом, из устава ООО. Таким образом, уставы обществ перестают быть стандартизированными документами, и требуют большего внимания при их разработке. Уставы украинских ООО должны быть приведены в соответствие с законом до 17 июня 2019 года.

Корме того, закон существенно упростил и обезопасил процедуру отчуждения доли.

Ко второй группе новелл закона Ю.Янюк отнесла положения, которые в настоящее время "работают неэффективно из-за определенный ряд недостатков законодательного закрепления и отсутствие судебной практики". В частности, речь идет о корпоративном договоре и безотзывной доверенности.

"Сегодня нотариусы отказываются удостоверять безотзывные доверенности из-за минимального законодательного регулирования. Что касается заключения корпоративных договоров, то на практике бизнес подходит к этому достаточно осторожно, поскольку не до конца определенными остаются вопросы субъективного состава корпоративного договора, обязательств и ответственности сторон", - сказал юрист. При этом она отметила, что в части корпоративных договоров закон имеет неопределенности относительно перечня потенциальных участников корпоративного договора, а также последствий для третьих лиц в случае совершения сделок, противоречащих корпоративному договору.

"При этом наличие судебной практики по корпоративным договорам остается критически низкой", - подчеркнула Ю.Янюк.

Она также напомнила, что указанный закон предусматривает специальные нормы, направленные на защиту прав кредиторов, в частности, снятие запрета конвертации долга на долю (debt-to-equity swap) и введение новой процедуры обращения взыскания на долю.

"Практика применения debt-to-equity swap недостаточна из-за пробелов в регулировании и опасения участников негативных налоговых последствий. Об обращении взыскания на долю имеющиеся практические трудности с реализацией преимущественного права на приобретение доли другого участника, а также возможности выкупа самим обществом доли в собственном уставном капитале", - сказал юрист.

По мнению Ю.Янюк, не до конца понятным остается также вопрос о возможности заключения гражданско-правового договора с членами исполнительного органа, что имеет практическое значение, в частности, при трудоустройстве директора-нерезидента.

К третьей группе новаций Ю.Янюк отнесла положения закона, которые, по мнению бизнес- сообщества требуют дальнейшей доработки. В частности, речь идет об императивном требовании об утверждении крупных сделок, поскольку решения о совершении сделок со стоимостью более 50% от стоимости чистых активов ООО должны приниматься исключительно общим собранием участников.

"На практике это создает неудобства для бизнеса относительно обязанности проверки контрагентов. А в случае наличия у ООО низкой или отрицательной стоимости чистых активов, это приводит к необходимости утверждения общим собранием практически всех сделок ", - отметила юрист.

Вместе с тем, по мнению Ю.Янюк, в целом реформа корпоративного законодательства в целом выполнила свое предназначение, регулирование отношений в бизнесе изменилось на более гибкое, открытое и диспозитивное.

"Ряд указанных выше пробелов и коллизий следует решать через судебную практику, которой в настоящее время еще фактически не существует. Также уместно уточнить определенные предписания закона, которые неодинаково трактуются с точки зрения практики правоприменения", - резюмировала юрист.

Как сообщалось, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4470 от 19 апреля 2016 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров", направленного на повышение уровня корпоративного управления в акционерных обществах (АО) и обществах с ограниченной ответственностью (ООО).

6 февраля 2017 года Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении и в целом закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", а 20 февраля председатель парламента Андрей Парубий подписал его и направил президенту на подпись.