События

11:59 26.03.2019

Около 12% населения Украины живут не по месту регистрации - исследование

2 мин читать
Около 12% населения Украины живут не по месту регистрации - исследование

В Украине около 12% населения, что эквивалентно 3,3 млн взрослого населения, живут не по месту регистрации, говорится в исследовании Центра прав человека ZMINA, аналитического центра CEDOS и Центра правовых реформ.

Согласно данным общенационального социологического исследования "Граждане Украины, живущие не по месту регистрации: их количество и проблемы", этот показатель не учитывает официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (около 1,5 млн человек), иностранцев (0,4 млн человек), взрослых, которые проживают вообще без регистрации (0,7 млн человек) и детей, которые проживают не по месту регистрации (0,9 млн человек). Таким образом, в исследовании говорится, что общее количество лиц, которые проживают не по месту регистрации, может составлять не менее 6,8 млн человек.

Отмечается, что среди опрошенных граждан, которые проживают не по месту регистрации, более половины зарегистрированы в том же населенном пункте. В то же время жители Киева и его городов-агломератов, которые живут не по месту регистрации, зарегистрированы за пределами Киевской области. Среди молодежи доля лиц, которые проживают не по месту регистрации, выше.

Согласно исследованию, 77% жителей городов, которые проживают не по месту регистрации, ответили, что не ощущают потребности регистрировать место проживания, 75% - не хотели бы сниматься с регистрации в другом жилье, 49% - не хотят обсуждать этот вопрос с собственником жилья, 49% - считают, что регистрация может стоимость коммунальных услуг, 48% - не хотят или не могут обратиться в орган регистрации, 33% - собственник жилья не соглашается регистрировать, 32% - не хотят иметь дело с военкоматом, а 62% вообще не задавались этим вопросом до проведения опроса.

Среди прочего, 60% опрошенных граждан считают, что регистрация места жительства никак не влияет на их жизнь, около 27% видят позитивное влияние регистрации, а 10% считают, что регистрация негативно влияет на жизнь.

Кроме того, 49% опрошенных считают, что необходимо реформировать систему регистрации места проживания. Среди них 26% считают, что система нуждается в частичных изменениях, 13% - в радикальном реформировании, 10% - поддерживают идею отмены регистрации вовсе.

В исследовании также говорится, что 95% респондентов ответили, что не зарегистрировали бы арендаторов, если бы сдавали свое жилье в аренду.

Исследование состояло из двух отдельных опросов, которые проводились компанией Kantar TNS в Украине. Первый - общенациональный опрос среди населения страны от 18 до 75 лет проводился 2-22 августа 2018 года, во время которого методом личного интервью было опрошено 5,4 тыс. респондентов. Погрешность составляет 1,3%. Второй - опрос местного населения от 18 до 75 лет, которое проживает не по месту регистрации, проводился 7-16 сентября 2018 года, во время которого было опрошено 2 тыс. респондентов.

Теги: #проживание #исследование #украина #регистрация #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 26.03.2019
ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

12:27 26.03.2019
Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

12:27 26.03.2019
Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

12:26 26.03.2019
Гриценко: Сначала европейская продолжительность жизни, а затем повышение пенсионного возраста

Гриценко: Сначала европейская продолжительность жизни, а затем повышение пенсионного возраста

12:24 26.03.2019
Ryanair запустит рейсы из Харькова в Краков и Вильнюс летом-осенью-2019

Ryanair запустит рейсы из Харькова в Краков и Вильнюс летом-осенью-2019

12:15 26.03.2019
Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

12:14 26.03.2019
Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

12:09 26.03.2019
Порошенко в марте задекларировал 83,5 млн грн дивидендов

Порошенко в марте задекларировал 83,5 млн грн дивидендов

11:57 26.03.2019
Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

11:51 26.03.2019
Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

Порошенко подает в суд на канал "1+1"

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое полицейских получили контузию и осколочные ранения из-за брошенной неизвестным гранаты в Запорожской области

Реформа корпоративного законодательства в целом выполнила свое предназначение – мнение

Facebook удалил более 1,9 тыс. связанных с Россией страниц и групп

Суд во вторник рассмотрит ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мангеру

Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Харьков со 2 августа

Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

Суд продолжил приобщение доказательств к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

США сообщили об успешном перехвате двумя противоракетами учебной межконтинентальной баллистической ракеты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА