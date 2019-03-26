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11:51 26.03.2019

Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

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Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций в преддверии выборов президента Украины призвал украинцев к осознанному выбору и недопущению "вспышек ненависти и общественных беспорядков".

"Необходимо осознанно отнестись к тому, кого и зачем мы выбираем, какими побуждениями при этом руководствуемся. Ответить, является ли этот выбор личным.., или же является лишь следствием внушений и манипуляций через информационные технологии, или еще хуже - плодом подкупа", - говорится в обращении совета к соотечественникам, опубликованном на сайте организации.

Всеукраинский совет Церквей напомнил, что высшей ценностью для государства является справедливый мир, который обеспечивает жизнь свободных людей в свободной стране. "Выборы не должны привести к вспышкам ненависти и общественным беспорядкам. (…) Мирное взаимопонимание, уважение к тем, у кого иное мнение, отвержение агрессивной конкуренции для общего блага - вот единственный плодотворный путь, в котором должны проходить правдивые выборы", - уверены в совете.

Ранее на встрече с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций президент Украины Петр Порошенко попросил их призвать общество к проведению выборов "в мире и покое".

Теги: #церковь #украина #выборы
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