События

11:46 26.03.2019

Facebook удалил более 1,9 тыс. связанных с Россией страниц и групп

1 мин читать
Facebook удалил более 1,9 тыс. связанных с Россией страниц и групп

Компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.

"Мы удалили 1907 связанных с Россией страниц в Facebook, групп и аккаунтов, занимавшихся рассылкой спама и, в небольшом количестве, скоординированной и не отвечающей правилам (социальной сети - ИФ) деятельностью", - отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что речь идет о 86 страницах, 64 аккаунтах в Facebook и 1757 группах.

Небольшое количество групп и страниц размешало информацию по таким тематикам, как политическая ситуация в Украине, в том числе конфликт на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция; также речь шла о ситуации в Крыму.

Теги: #крым #россия #украина #facebook #удаление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 26.03.2019
ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

12:27 26.03.2019
Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

12:24 26.03.2019
Ryanair запустит рейсы из Харькова в Краков и Вильнюс летом-осенью-2019

Ryanair запустит рейсы из Харькова в Краков и Вильнюс летом-осенью-2019

12:15 26.03.2019
Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

12:14 26.03.2019
Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

12:09 26.03.2019
Порошенко в марте задекларировал 83,5 млн грн дивидендов

Порошенко в марте задекларировал 83,5 млн грн дивидендов

11:59 26.03.2019
Около 12% населения Украины живут не по месту регистрации - исследование

Около 12% населения Украины живут не по месту регистрации - исследование

11:57 26.03.2019
Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

11:51 26.03.2019
Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

11:49 26.03.2019
Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

Порошенко подает в суд на канал "1+1"

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое полицейских получили контузию и осколочные ранения из-за брошенной неизвестным гранаты в Запорожской области

Реформа корпоративного законодательства в целом выполнила свое предназначение – мнение

Суд во вторник рассмотрит ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мангеру

Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Харьков со 2 августа

Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

Суд продолжил приобщение доказательств к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

США сообщили об успешном перехвате двумя противоракетами учебной межконтинентальной баллистической ракеты

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое военных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА