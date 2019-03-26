Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Харьков со 2 августа

Венгерский бюджетный перевозчик авиакомпания Wizz Air начнет осуществлять рейсы из Кракова (Польша) в Харьков на полтора месяца раньше - со 2 августа 2019 года (ранее планировалось с 16 сентября), указывается в системе бронирования авиаперевозчика.

Рейсы Харьков-Краков будут осуществляться по понедельникам и пятницам (время отправки в Краков - 17:35, обратно 14:05 по местному времени).

Как сообщалось, Wizz Air рассматривает возможность возобновить работу украинской дочки "Визз Эйр Украина" в 2019 году, а также планирует до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

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