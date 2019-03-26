События

10:01 26.03.2019

Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

1 мин читать
Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

219 военнослужащих Национальной гвардии Украины, созданной пять лет назад, погибли на Донбассе, 812 получили ранения и травмы, 14 числятся пропавшими без вести, сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

На своей странице в соцсети Фейсбук А.Шевченко указал, что среди нацгвардейцев 34 тыс 495 участников боевых действий, 1 тыс 364 отмечены государственными наградами, в частности 188 посмертно, три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов.

А.Шевченко отметил, что в настоящее время в Национальной гвардии 45 тыс личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тыс).

Теги: #жертвы #артем_шевченко #украина #мвд #оос #нацгвардия #донбасс #шевченко #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:54 26.03.2019
НАПК зафиксировало нарушения в финотчетах 17 кандидатов в президенты, в том числе у Зеленского, Тимошенко, Гриценко и Бойко

НАПК зафиксировало нарушения в финотчетах 17 кандидатов в президенты, в том числе у Зеленского, Тимошенко, Гриценко и Бойко

10:49 26.03.2019
Глава представительства ЕС в Украине констатирует противодействие проведению реформ в стране

Глава представительства ЕС в Украине констатирует противодействие проведению реформ в стране

10:36 26.03.2019
Глава Госслужбы качества образования Гурак указал в е-декларации 762,3 тыс. грн доходов за 2018 год

Глава Госслужбы качества образования Гурак указал в е-декларации 762,3 тыс. грн доходов за 2018 год

10:26 26.03.2019
Black Iron объявила о частном размещении на $1,5 млн под проект Шимановского железорудного месторождения

Black Iron объявила о частном размещении на $1,5 млн под проект Шимановского железорудного месторождения

09:57 26.03.2019
Правительственная уполномоченная по гендерной политике Левченко указала в е-декларации 1 млн грн доходов за 2018 год

Правительственная уполномоченная по гендерной политике Левченко указала в е-декларации 1 млн грн доходов за 2018 год

09:32 26.03.2019
Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

08:49 26.03.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

08:15 26.03.2019
Суд продолжил приобщение доказательств к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

Суд продолжил приобщение доказательств к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

07:22 26.03.2019
За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое военных

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое военных

06:58 26.03.2019
Суд окончательно вернул в госсобственность памятку местного значения на Подоле

Суд окончательно вернул в госсобственность памятку местного значения на Подоле

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Голова представництва ЄС в Україні констатує протидію проведенню реформ у країні

Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

Порошенко подает в суд на канал "1+1"

Ряд украинских судей получили на электронку письма с угрозами якобы от C14

Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник - ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Голова представництва ЄС в Україні констатує протидію проведенню реформ у країні

США сообщили об успешном перехвате двумя противоракетами учебной межконтинентальной баллистической ракеты

Во Львове полицейского задержали на взятке в $1,2 тыс за отсрочку от призыва

Депутаты Великобритании поддержали идею голосования по разным вариантам Brexit

Медики борются за жизнь 5-летней жительницы Мелитополя, которую родители напоили 6 литрами воды

Прокуратура через суд добилась возвращения в собственность 152 га сельхозугодий в Харьковской области

Сирены тревоги продолжают звучать на юге Израиля

Причиной нового "блэкаута" в Венесуэле стала кибератака

Харьковчанин обнаружил в сарае 4кг вещества, похожего на ртуть

В ХАМАС объявили о заключении перемирия с Израилем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА