Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

219 военнослужащих Национальной гвардии Украины, созданной пять лет назад, погибли на Донбассе, 812 получили ранения и травмы, 14 числятся пропавшими без вести, сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

На своей странице в соцсети Фейсбук А.Шевченко указал, что среди нацгвардейцев 34 тыс 495 участников боевых действий, 1 тыс 364 отмечены государственными наградами, в частности 188 посмертно, три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов.

А.Шевченко отметил, что в настоящее время в Национальной гвардии 45 тыс личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тыс).