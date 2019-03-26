Руководство Украины поздравило Нацгвардию с пятилетием создания

Лидеры Украины поздравили Национальную гвардию с пятой годовщиной создания, отметив вклад нацгвардейцев в борьбе с российским агрессором.

"Именно вы одними из первых стали на защиту неприкосновенности государства. Именно вы одними из первых дали отпор российской агрессии против Украины и подставили братское плечо Вооруженным силам, которые тогда только начали возрождаться", - написал президент Украины Петр Порошенко на странице в Фейсбуке во вторник.

Он поблагодарил нацгвардейцев за службу народу Украины.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что пять лет назад честь, мужество и закон объединили правоохранителей-профессионалов в деле обороны и безопасности родной страны.

"Сегодня Национальная гвардия - это действенная сила, которая выполняет сложные боевые операции и поддерживает порядок на улицах мирных украинских городов. Ее история тесно переплетена с историей новой Украины, которую мы строим вместе", - написал глава правительства в Фейсбуке.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в своем поздравлении напомнил историю создания Национальной гвардии.

"Для миллионов украинцев Национальная гвардия - это настоящая национальная гордость, вооруженный и закаленный в ожесточенных боях боевой отряд государства и нации. Но самое главное то, что Гвардия - это прежде всего невероятные люди. Профессиональные, самоотверженные, прекрасно обученные военные, готовые бить врага и если потребуется - отдать жизнь за свою Родину и свой народ", - цитирует А.Парубия пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что Нацгвардия рождена Революцией Достоинства.

"Нацгвардейцы препятствуют попыткам вражеской агентуры, террористов, диверсантов, изменников, криминалитета и предателей-провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны. Вы противостоите попыткам посеять уныние, панику и хаос, защищаете мирную жизнь и спокойствие наших граждан во всех регионах Украины", - сказано в поздравлении А.Турчинова.