За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое военных

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"25 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, дважды применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинских защитников четырежды из ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Новомихайловка, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи с.Старогнатовка и у Красногоровки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огневое воздействие на украинских защитников осуществлялся трижды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра - в районе с.Крымское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Новотошковское, из стрелкового оружия - вблизи поселка Луганское.

В штабе отметили, что на обстрелы противника украинские военнослужащие давали адекватный ответ, в результате чего уничтожено трех и ранено пятерых боевиков.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в штабе ООС.