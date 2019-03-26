Суд окончательно вернул в госсобственность памятку местного значения на Подоле

Северный апелляционный хозяйственный суд отказался передать в частную собственность историческое здание на Подоле в Киеве, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры

"Северный апелляционный хозяйственный суд с учетом обоснованной и принципиальной позиции прокурора об отсутствии у общества оснований для обжалования судебных решений по этим делам постановлениями от 14 марта 2019 года и 21 марта 2019 года закрыл апелляционные производства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в сентябре 2009 года и в октябре 2010 года Хозяйственный суд удовлетворил иски Генпрокуратуры о прекращении права собственности общества на памятник местного значения, который находится по адресу ул.Волошская/Борисоглебская/Набережно-Крещатицкая, дом № 2/21/19, буквы Б и Ж общей площадью 772 кв. м.

По информации Генпрокуратуры, коммерческая структура почти через 9 лет обжаловала указанные судебные решения, предоставив при этом суду доказательства приобретения права пользования этим имуществом.

"После исследования действительности предоставленных коммерческой структурой доказательств Генеральной прокуратурой Украины было установлено, что документы содержат признаки подделки. Указанное стало основанием для регистрации сведений в ЕРДР", - добавили в прокуратуре", - добавили в пресс-службе.