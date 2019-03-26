Во Львове полицейского задержали на взятке в $1,2 тыс за отсрочку от призыва

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований задержали во Львове лейтенанта патрульной полиции после получения взятки в размере $1 тыс 200, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

Указанную сумму офицер вымогал и получил от призывника за содействие в принятии должностными лицами областного военкомата решения об отсрочке его призыва на срочную военную службу. Деньги обнаружены и изъяты во время личного обыска лейтенанта полиции.