Депутаты Великобритании поддержали идею голосования по разным вариантам Brexit

Депутаты парламента Великобритании проголосовали в среду за предоставление им права взять под контроль парламентскую повестку дня в среду, чтобы проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit.

Поправка, предложенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвином, была принята 329 голосами, против выступили 302 парламентария. Таким образом, депутаты выразили свое недовольство неспособностью правительства изложить новый подход для решения проблемы Brexit.

Три министра подали в отставку, чтобы поддержать поправку. В их числе министр иностранных дел Алистер Берт, министр здравоохранения Стив Брайн и министр по делам бизнеса Ричард Харрингтон.

Ранее премьер-министр отказалась сказать, будет ли она придерживаться результатов процесса "показательного голосования".

После голосования правительство сделало резкое заявление, предупредив, что поправка "нарушает баланс между нашими демократическими институтами и создает опасный, непредсказуемый прецедент на будущее".

Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу в понедельник выбрал для голосования три поправки.

Наиболее перспективной считается поправка бывших членов Консервативной партии Оливера Летвина и Доминика Грива, которая призывает отложить все запланированные на среду обсуждения в палате общин. Вместо этого консерваторы предлагают провести ряд "показательных голосований".

"Показательное голосование" - это голосование членов парламента по ряду вопросов, которое должно выявить, поддерживает ли хотя бы один из предложенных вариантов большинство депутатов.

Пока неясно, какие именно варианты развития событий будут представлены на подобное голосование. СМИ отмечают, что всего обсуждалось порядка семи опций, например, выход из ЕС без соглашения, повторный референдум, выход с сохранением членства Великобритании в таможенном союзе ЕС.

Формат голосования пока неизвестен.