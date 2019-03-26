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02:25 26.03.2019

Прокуратура через суд добилась возвращения в собственность 152 га сельхозугодий в Харьковской области

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Барвенковский районный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении в собственность государства 6 земельных участков общей стоимостью почти 4,3 млн. грн, которые были переданы в аренду с нарушением требований законодательства.

"В связи с тем, что договоры аренды были заключены с нарушением требований земельного законодательства, прокуратура обратилась в суд с иском об отмене приказов Госгеокадастра, признании недействительными договоров аренды, отмены их государственной регистрации и возвращения земель в собственность государства. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, земельные участки общей площадью 152 га в течение 2015-2016 гг. на основании приказов ГУ Госгеокадастра в области были переданы в пользование частному предпринимателю. Мужчина утверждал, что берет их в аренду для создания фермерского хозяйства и благодаря этому обошел процедуру земельных торгов.

Однако впоследствии выяснилось, что у предпринимателя уже создано хозяйство, для которого он арендует сельхозугодья, поэтому на новые участки он мог претендовать только как победитель тендера. В связи с обнаруженными нарушениями прокуратура обратилась в суд.

Теги: #прокуратура #земля #украина #харьков
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