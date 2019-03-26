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01:41 26.03.2019

Сирены тревоги продолжают звучать на юге Израиля

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Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, продолжают звучать на юге Израиля, несмотря на сообщения о перемирии.

"На юге Израиля продолжают звучать сирены воздушной тревоги", - сообщает армия Израиля в своем Twitter.

По данным сил обороны, 30 снарядов было выпущено по Израилю до 10 часов вечера.

Противоракетная система "Железный купол" перехватила несколько снарядов, а большая часть из них упала на открытой местности, сообщили в армии.

Информации о раненых не поступало.

Ранее в палестинском движении ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, объявили о достижении соглашения о перемирии с Израилем.

Перемирие согласовано при посредничестве Египта. Израильская сторона не комментирует эту тему, отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.

Теги: #газа #обстрелы #израиль
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