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01:34 26.03.2019

Причиной нового "блэкаута" в Венесуэле стала кибератака

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Отключение электроэнергии, зафиксированное в понедельник в Венесуэле, спровоцировано проведенной кибератакой, нацеленной на ГЭС Гури, сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на венесуэльского министра информации Хорхе Родригеса.

Это первый комментарий властей по этому вопросу, отмечается в сообщениях.

В понедельник сообщалось, что в ряде районов Венесуэлы зафиксировано отключение электроснабжения. В частности, проблема была зафиксирована в Каракасе.

В начале марта 2019 года в Венесуэле произошел еще больший по масштабам "блэкаут": тогда без света осталась почти вся страна. В Каракасе тогда заявили, что ГЭС "Гури" подверглась кибератаке, за которой, предположительно, стоят США. 

Теги: #венесуэла #электричество #власти
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