События

23:08 25.03.2019

ВВС Израиля ударили по офису лидера ХАМАС в секторе Газа

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Израильская авиация в понедельник вечером нанесла удар по зданию в секторе Газа, в котором расположен офис лидера ХАМАС Исмаила Хании, сообщает The Times of Israel.

"Истребители ЦАХАЛ только что атаковали офис лидера ХАМАС Исмаила Хании в районе Римал на севере сектора Газа",- говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа ранее в понедельник. Мишенью стала штаб-квартира разведки "Хамас" в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что ракета, направленная из сектора Газа, попала в частный дом в израильском городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Теги: #хамас #газа #лидер #израиль
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