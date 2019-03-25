В Венесуэле произошло новое отключение электричества

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник в ряде районов Венесуэлы, в том числе - в столице - Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.

Отмечается, что в Каракасе без света осталось несколько районов. Нарушена работа метро и минимум одной из больниц.

О причинах происшествия пока не сообщается.

Ранее в марте в Венесуэле уже был зафиксирован "блэкаут", в результате которого без света осталась почти вся территория страны. Тогда власти заявили, что это произошло по вине США и оппозиции, организовавших хакерскую атаку на ГЭС, вырабатывающую основную часть электричества в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло из-за некомпетентности властей.