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21:25 25.03.2019

В Венесуэле произошло новое отключение электричества

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Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник в ряде районов Венесуэлы, в том числе - в столице - Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.

Отмечается, что в Каракасе без света осталось несколько районов. Нарушена работа метро и минимум одной из больниц.

О причинах происшествия пока не сообщается.

Ранее в марте в Венесуэле уже был зафиксирован "блэкаут", в результате которого без света осталась почти вся территория страны. Тогда власти заявили, что это произошло по вине США и оппозиции, организовавших хакерскую атаку на ГЭС, вырабатывающую основную часть электричества в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло из-за некомпетентности властей.

Теги: #венесуэла #электричество #отключение
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